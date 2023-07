Incidente in zona Cercete a Ferentino, in via Stella Vado Rosso. Una donna di cinquantotto anni è morta, mentre il figlio è rimasto ferito. L'auto su cui viaggiavano è finita contro il garage di un'abitazione. Sul posto gli operatori del 118, con due ambulanze, carabinieri e vigili del fuoco. Chiesto anche l'intervento di un'eliambulanza.