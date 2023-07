Diversi sarebbero stati, nell'ultimo periodo, le minacce, gli insulti, le vessazioni nei confronti del marito con cui i rapporti si sono raffreddati ormai da tempo. Una situazione insostenibile, sempre stando alle accuse, vissuta tra le mura domestiche da un cinquantenne dell'hinterland di Ceprano. Qualche sera fa si sarebbe verificato uno degli ultimi episodi. La quarantenne, insieme al suo nuovo compagno, avrebbe minacciato il coniuge con tanto di martello tra le mani.

L'uomo è stato costretto a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, temendo il peggio. Quello di qualche sera fa, come detto, non sarebbe il primo comportamento violento denunciato dalla vittima. Vittima che si è rivolta anche a un avvocato per tutte le procedure che riguarderanno anche eventuali sviluppi nelle prossime settimane.

La ricostruzione

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la donna e l'uomo con cui avrebbe intrecciato una relazione, avrebbero insultato e minacciato il cinquantenne. I fatti all'interno dell'abitazione dove vive anche la moglie. Minacce, sempre stando alle accuse, ricevute anche con un martello in bella vista. Quanto accaduto e i presunti precedenti episodi, sempre segnalati dalla vittima, stanno facendo vivere l'uomo in uno stato di ansia e preoccupazione.

La denuncia

Come detto quello di qualche sera fa non sarebbe il primo episodio segnalato alle forze dell'ordine e il cinquantenne si è rivolto a un legale anche per portare avanti un'eventuale battaglia nelle aule di tribunale. Non si escludono novità in tal senso nei prossimi giorni.