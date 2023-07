Un murale che ricorda un sorano che ha fatto grande il nome del cinema italiano nel mondo: l'obiettivo da centrare è rendere Sora attrattiva dal punto di vista turistico. È stato inaugurato giovedì pomeriggio dal sindaco Luca Di Stefano il murale dedicato a Vittorio De Sica. Nel cuore del centro storico, in via Fosca, a pochi passi dalla casa natale del maestro del neorealismo, gli artisti Francesco Tersigni, Roberto Cinti ed Emiliano Soccodato hanno dato vita ad un'opera d'arte a cielo aperto che ha fatto emozionare quanti sono intervenuti alla cerimonia. Giorni intensi e caldi a causa delle alte temperature hanno fatto da cornice al lavoro dei tre sorani doc che con la passione e la voglia di lasciare un segno nella città, hanno dato vita al murale dedicato al grande Vittorio De Sica.

Il primo cittadino si è congratulato a nome dell'intera amministrazione comunale e della città con coloro che con le mani hanno realizzato il lavoro. «Ma è stato messo anche il cuore», ha detto il sindaco Di Stefano ricordando che l'idea è nata insieme a Francesco Di Palma diversi anni fa ed oggi la realizzazione dell'opera che abbraccia un brano di città. Il sindaco ha fatto riferimento al prossimo Natale, quando i turisti che verranno a Sora per ammirare le luminarie tra corso Volsci e centro storico potranno godersi anche il murale che ricorda momenti di vita del noto cittadino sorano.

E proprio nell'ottica di dover lasciare un segno l'artista Guido Gabriele ha realizzato un nuovo dei suoi cartelli proprio per Sora che obbliga a non dimenticarsi dell'illustre cittadino sorano: Vittorio De Sica. I cittadini che hanno partecipato alla cerimonia, con tanto di taglio del nastro, hanno salutato favorevolmente il lavoro. Ora al sindaco è stato chiesto di lavorare per un impianto di videosorveglianza per garantire sicurezza al murale e per una sala cinematografica che manca da decenni.