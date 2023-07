Un retroscena che potrebbe avere del clamoroso.

Mentre l'attenzione, nella giornata di ieri, era rivolta all'interrogatorio di garanzia per Roberto e Mattia Toson, si è diffusa un'altra notizia riguardante il sequestro di ulteriori due telefonini, rinvenuti dai carabinieri del reparto operativo di Frosinone e in dotazione agli accusati di omicidio volontario. Si tratta di due nuove utenze che i Toson, padre e figlio, avrebbero usato negli ultimi periodi, dato che l'iPhone di Mattia era stato messo sotto sequestro il 21 marzo scorso e il cellulare di Roberto non è mai stato rintracciato in quanto inutilizzabile.

I due dispositivi sono stati affidati alle mani del Racis di Roma, con i tecnici che ne estrarranno la memoria nei prossimi giorni. Da vedere, come sempre, la rilevanza del contenuto ai fini dell'indagine di questi nuovi cellulari, per cui l'utilizzo del condizionale e la prudenza sono sempre d'obbligo.

L'importanza dei cellulari

Nella complessa indagine in corso sulla morte di Thomas Bricca, un ruolo davvero importante lo stanno svolgendo i cellulari e le conversazioni in chat. Non è un caso che siano stati ben sei i telefonini fin qui sequestrati e analizzati: dal primo, appartenente a Mattia, passando per quelli del fratello minore Niccolò, dell'ex fidanzata, di un suo strettissimo amico e dello zio acquisito Francesco Dell'Uomo (nessuno di loro è indagato), finendo con il cellulare della vittima. Sei, ai quali da ieri se ne vanno ad aggiungere, appunto, ulteriori due. Come non è un caso che, nell'ordinanza firmata dal gip Bracaglia Morante, compaiano molte intercettazioni telefoniche e diversi screenshot: tutti elementi che il magistrato ha utilizzato e considerato validi per sottoscrivere il provvedimento di custodia cautelare. Di una seconda utenza nelle mani di Mattia parla direttamente la sua ex ragazza, che racconta di essere stata contattata la sera dell'8 marzo da un numero sconosciuto, tramite il sistema di messaggistica Telegram. La giovane associa quel numero mai visto prima alla figura dell'ex fidanzato. Lo scambio di messaggi induce poi la ragazza a recarsi dai carabinieri , ai quali inizia a rivelare dettagli particolareggiati sulla giornata del 30 gennaio e sui giorni seguenti. Sono le dichiarazioni che, stando a quanto scrivono gli inquirenti, apriranno un "buco" nell'alibi di Mattia. Telefonini, chat, messaggi, WhatsApp, Telegram: la tecnologia contemporanea ha un peso non indifferente nel caso Bricca.