Con l'estate e il caldo eccessivo (le temperature degli ultimi giorni non si registravano in maniera così alta da anni e anni), si registrano anche blackout con conseguenti disagi per cittadini e attività commerciali. Le interruzioni della fornitura di energia elettrica si verificano spesso in estate: il caldo fa salire i consumi energetici e mette sotto stress la rete elettrica, portandola al cedimento. Come sta accadendo da circa una settimana anche in un tratto di una zona di Casamari, dallo svincolo della superstrada alle Quattro Strade.

Accade spesso, durante la giornata, di fare i conti con l'assenza di corrente. A farne le spese i cittadini e le attività commerciali, diverse lungo quel tratto, tra cui bar con evidenti problemi legati ai congelatori per esempio. Gli operai si sono adoperati per cercare di risolvere la problematica ma fino a ieri mattina la criticità si è presentata.