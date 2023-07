Una lite che ha rischiato di finire in tragedia, tra bottigliate, calci e pugni. Protagonisti un cinquantenne di Frosinone e un sessantenne di Supino. L'episodio qualche sera fa, intorno alle 20, nel centro del paese lepino. Entrambi sono finiti in ospedale, il frusinate con numerose ferite da taglio su tutto il corpo, mentre il supinese con tumefazioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale medico. A lanciare l'allarme alcuni passanti che hanno temuto il peggio per i due. Fortunatamente, nessuno dei feriti, ha riportato gravi conseguenze, anche se ad avere la peggio è stato l'uomo colpito con una bottiglia di vetro.

La ricostruzione

Una serata come tante ha rischiato di finire nel peggiore dei modi. I due, non sono chiari i motivi che avrebbero portato alla discussione, dalle parole sarebbero passati ai fatti. Avrebbero iniziato a discutere, ad alzare i toni, fin quando non se le sarebbero date di "santa ragione".

I soccorsi

Il cinquantenne sarebbe stato colpito su tutto il corpo con una bottiglia di vetro, tanto da riportare diversi tagli. Ferito e costretto a fare ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso dell'ospedale "Spaziani" del capoluogo, anche il sessantenne. Fortunatamente nessuno dei due è in pericolo di vita. Sul posto, come detto, sono intervenuti anche i militari contattati da alcuni passanti che alla vista dei due che discutevano animatamente hanno temuto che la situazione potesse degenerare da un momento all'altro.