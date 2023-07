Schianto su via Appia Nuova, a Cassino. Feriti una mamma e i suoi due bambini.

Paura sulla trafficata provinciale, dove una giovane mamma è finita contro un albero, per cause ancora in fase di accertamento. Immediato l'arrivo dei soccorsi che hanno estratto la donna e i bimbi dall'abitacolo. In un primo momento si era temuto il peggio ma sembrerebbe che le condizioni della donna e dei piccoli siano apparse, dopo i controlli, meno critiche. Sul posto gli agenti della polizia locale di Cassino e i carabinieri per i rilievi.