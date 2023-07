Nelle 295 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip nei confronti di Roberto e Mattia Toson, ritenuti gli assassini di Thomas Bricca, c'è un'enorme quantità di dettagli e particolari che hanno consentito agli inquirenti di ricostruire l'intera vicenda, dalle risse all'omicidio, passando per i (quasi) sei mesi di indagini.

È tutto quel "mondo" di dati, date, cifre, parole provenienti da un corposo documento che racconta di una realtà che non ci si aspetta e in grado di superare ogni fantasia e finzione.

Thomas come Emanuele

Un primissimo aspetto, sconvolgente per certi versi, emerge dalla dichiarazione di una testimone, che riferisce di un colloquio avuto con Thomas subito dopo la rissa del 29 gennaio, il giorno prima della sparatoria.

Thomas non partecipa alle due risse, ma manifesta timori che la situazione possa degenerare. Incontra la ragazza e, precisandole che lui è amico degli egiziani, commenta dicendo che bisognava «Darsi una calmata», altrimenti sarebbe successa un'altra disgrazia come quella occorsa qualche anno addietro ad Emanuele Morganti. Ventiquattro ore dopo, Thomas viene colpito da una pallottola in testa.

La sintesi fa gelare il sangue, nonostante le calde temperature di questi giorni: Thomas è stato sventuratissimo profeta di se stesso.

La lotta tra gruppi rivali

Il procuratore Antonio Guerriero ha parlato, durante la conferenza stampa, di una rivalità tra il gruppo dei Toson e quello di Omar Haoudi derivante da «interessi contrapposti per il predominio nel territorio».

Dall'ordinanza si evince che i Toson non potevano tollerare la competizione in atto e ritenevano un affronto da vendicare quanto accaduto il 29 gennaio, ossia lo scontro in cui Francesco Dell'Uomo detto "Budella", fratellastro di Roberto Toson, venne letteralmente scaraventato giù da un parapetto. L'astio dei Toson è accresciuto anche dal fatto che i rivali hanno origini straniere e sono etichettati più volte come «i marocchini» o «gli arabi».

Il ruolo della nonna di Mattia

Un ruolo particolarmente rilevante nell'ambito dell'indagine lo avrebbe avuto, stando a quanto scrivono gli investigatori, la madre di Roberto e nonna di Mattia.

La signora, che non risulta essere indagata, viene definita come «la mente strategica della famiglia, capace di prevedere in taluni casi con ampio anticipo le mosse degli inquirenti, grazie al frutto della sua ultradecennale esperienza lavorativa negli uffici giudiziari. Proprio grazie alla sua conoscenza dei meccanismi giudiziari e dell'iter ordinario delle indagini, in più di un'occasione è riuscita a fornire ai suoi familiari puntuali indicazioni per disinnescare l'operato degli inquirenti, eludere le indagini e/o assicurare l'occultamento di prove di primaria rilevanza».

Il gesto della pistola

Nel corso di un interrogatorio presso il nucleo operativo di Frosinone, i due nonni di Mattia vengono intercettati mentre parlano tra di loro. Ad un certo punto, la signora, rivolgendosi al marito, fa il nome del nipote; l'uomo scuote la testa facendo capire di non aver compreso. La donna insiste, parlando a voce bassissima e nominando ancora una volta il nipote e facendo un movimento con la mano, alzando e abbassando il pollice come a mimare lo sparo di una pistola. Il marito chiede poi una sorta di conferma e anche lui ripete un gesto simile con la mano. Per gli inquirenti si tratta di un'inconsapevole quanto genuina dichiarazione che attesta le responsabilità attribuite a Mattia Toson.

L'ex fidanzata di Mattia

Un ruolo chiave in tutta questa triste e complessa vicenda lo ha l'ex fidanzata di Mattia, che rompe il sodalizio con l'accusato nello scorso marzo.

Durante un interrogatorio, la ragazza rivela ai carabinieri alcuni interessanti dettagli in merito alla visita che Mattia le rende nel pomeriggio del 30 gennaio. Un incontro rapido, ma in cui la giovane percepisce che l'allora fidanzato stava «escogitando qualcosa di grave».

Una sensazione dovuta al fatto che, già nella mattinata dello stesso giorno, la ragazza è presente a un dialogo tra Roberto e lo stesso Mattia, con il primo che invita il figlio «ad andare a risolvere quella situazione». Ancora nel pomeriggio, Mattia consiglia alla sua fidanzata di non uscire di casa. La domanda è spontanea: perché quell'invito? Sempre nel corso dell'escussione, alla ragazza viene mostrato un fotogramma, "catturato" dalle telecamere della sua stessa abitazione nel pomeriggio di cui sopra: si nota Mattia stringere il suo giubbotto sul lato destro, come se sostenesse qualcosa. La giovane riferisce di non sapere cosa potesse nascondere Mattia, di sicuro – dice – non il portafoglio, poiché non era solito portarlo con sé. E aggiunge, ripensandoci, che Mattia aveva molta fretta: «Non si è nemmeno seduto per un attimo, probabilmente per il fatto che dava fastidio quanto nascosto sotto il giubbotto».

Le pressioni

Gli inquirenti ritengono, come riportato nell'ordinanza, particolarmente allarmante la condotta di Mattia Toson nei confronti dei possibili testimoni chiave della vicenda.

Il primo è, appunto, la sua ex fidanzata, mentre il secondo è il dipendente egiziano dell'autolavaggio di Tecchiena, al quale sia Mattia sia Roberto Toson annunciano violenta vendetta contro i suoi connazionali e il gruppo di Omar in quel fatidico 30 gennaio.

Dopo l'omicidio, sempre Mattia – come risulta dalle intercettazioni – contatta più volte i due per sapere quali dichiarazioni siano state rese agli investigatori nel corso delle audizioni, «così da poter adottare le dovute contromisure».