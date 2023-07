«Salutiamo con favore, certamente, gli interventi annunciati dal presidente della Regione e assessore alla sanità, Francesco Rocca, sull'adeguamento sismico dell'ospedale di Sora e sull'antincendio dello "Spaziani" di Frosinone, ma per il sistema sanitario provinciale auspichiamo un cambio di passo e il salto di qualità». Così l'eurodeputata della Lega Maria Veronica Rossi commenta il piano di interventi di un miliardo e 171 milioni di euro per l'edilizia sanitaria del Lazio. I finanziamenti sono stati presentati lunedì dal presidente della Regione Francesco Rocca.

«Prendiamo come un punto d'inizio gli interventi finanziati, ma ci aspettiamo che alle promesse fatte durante la campagna elettorale e nei primi mesi di mandato venga dato seguito – aggiunge Rossi – Riteniamo che si debba dare un'accelerata all'iter di riconoscimento del Dea di secondo livello per l'ospedale Spaziani di Frosinone. Auspichiamo, inoltre, che in tempi rapidi venga risolto il problema della carenza di personale nell'Asl di Frosinone, che sta mettendo a repentaglio diversi servizi (come il caso del reparto di psichiatria)».

Poi aggiunge: «Aspettiamo con fiducia che le promesse fatte su Anagni, con l'apertura di un reparto di oncologia e di un punto di primo intervento, diventino realtà. Attendiamo la valorizzazione dell'ospedale di Alatri, che serve un vastissimo comprensorio. Riteniamo che l'ospedale di Cassino vada potenziato e auspichiamo che parimenti accada anche con le case della salute. Certamente, ci rendiamo conto che è complicato programmare sulle macerie lasciate nella sanità laziale dal duo Zingaretti-D'Amato, ma confidiamo nelle grandi capacità del presidente Rocca di dare ai cittadini le risposte che chiedono e di dare al sistema sanitario provinciale ciociaro la dignità che merita».

E sulle dichiarazioni rilasciate da Rocca «ci ha fatto piacere leggere che "per la provincia di Roma, trovo simbolico l'investimento sulla radioterapia a Civitavecchia. È qualcosa di cui vado particolarmente orgoglioso, si tratta di investimenti per prevenire disagi a pazienti con patologie più serie ed evitare che debbano fare avanti e indietro da Roma". E poi: "A Rieti verrà fatto il nuovo ospedale, ma anche la riconversione del vecchio ospedale De Lellis. Il nuovo ospedale di Latina è fondamentale per completare l'offerta, anche con la cardiochirurgia, per dare la possibilità di non arrivare fino a Roma. È importante anche il nuovo ospedale di Acquapendente, per Viterbo". E Frosinone?

La Ciociaria è ben collegata con Roma grazie all'autostrada, ma mi sembra giusto che i cittadini della nostra provincia – ha concluso Rossi – meritino di avere gli stessi livelli di qualità dei servizi presenti nelle altre province e meritino di potersi curare sul territorio senza viaggi della speranza nella Capitale. Siamo certi che il presidente della Regione Francesco Rocca non deluderà le nostre speranze e aspettative».