L'assise comunale di Ferentino martedì ha approvato la variazione di assestamento generale e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio (bilancio di previsione finanziario 2023-2025).

Un punto importante, ha fatto notare ai presenti l'assessore Franco Martini. Non sono mancati riferimenti alle casse del Comune in uno stato poco rassicurante.

Il sindaco Piergianni Fiorletta è tornato sul punto, chiarendo che la nuova amministrazione non ha trovato debiti, ma poche risorse: «Dobbiamo stringere la cinghia - ha detto -. Fino a settembre sarà un percorso difficile per la nostra amministrazione, ma ce la faremo». Il consigliere di maggioranza Bernardini ha voluto precisare, sotto lo sguardo vigile dell'ex sindaco oggi consigliere di opposizione: «Pompeo, noi non diciamo che hai lasciato debiti, ma troppi soldi spesi in 6 mesi. Non si erano mai visti i festeggiamenti di Sant'Ambrogio senza luminarie addirittura, né botti d'artificio. E poi che cosa pretendete dopo un mese di amministrazione?», monito rivolto all'opposizione ovviamente.

Quindi l'invito del consigliere alla minoranza: «Collaborate per la crescita della città». Musa e Lanzi hanno replicato che la minoranza è propensa a collaborare ma invano, mentre Magliocchetti è andato su tutte le furie: nel mirino Bernardini.

Pompeo ha invitato gli amministratori a darsi da fare per recuperare terreno e stile ed ha evidenziato l'importanza delle manifestazioni estive in aiuto del commercio e per la promozione della città.

Quindi si è discusso della mozione sulla sanità proposta da Magliocchetti per migliorare l'assistenza sanitaria pubblica. Il sindaco Fiorletta è stato invitato all'azione presso la Regione. Necessitano servizi sanitari indispensabili.