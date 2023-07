Nel Lazio al via al bando per i nuovi direttori dei parchi e delle aree naturali protette. «È un bando a cui teniamo molto per avere la più ampia rosa dei nomi a cui attingere per il ruolo di direttore di parco, che è straordinariamente fondamentale. Quindi, vorremmo professionalità all'altezza di questo ruolo impegnativo, soprattutto per le prospettive di investimento sui parchi alla luce della volontà di imprimere una svolta in termini di volano turistico di promozione del territorio e di valorizzazione della filiera agroalimentare». Lo ha dichiarato l'assessore al bilancio e all'agricoltura, Giancarlo Righini, presentando il nuovo bando a margine della seduta del consiglio regionale, insieme al responsabile della direzione regionale ambiente Vito Consoli.

Il direttore dovrà avere competenze in materia ambientale e urbanistica, «perché molti dei parchi insistono in aree antropizzate, però anche l'aspetto legato alla capacità di sostenere la filiera turistica e agroalimentare è altrettanto importante», ha sottolineato l'assessore. Il bando è stato pubblicato ieri, martedì 18 luglio e scadrà il 3 agosto. L'elenco dei direttori dei parchi va integrato ogni due anni. Attualmente c'è solo un direttore che va nominato, perché il precedente è andato in pensione, quella della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia.