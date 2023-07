Gli occhi bellissimi, ma spenti. Tanta stanchezza addosso. Il ricordo perenne di suo figlio e la voglia di giustizia che non si arresta, anche se i presunti carnefici di Thomas da ieri sono dietro le sbarre. Federica Sabellico ci ha concesso questa intervista poche ore dopo l'arresto di Roberto e Mattia Toson. La sua voce è ferma, le idee sono chiare, anche se di tanto in tanto prevale l'emozione. Non facile parlare in un'altra giornata densa di emozioni e di sentimenti talvolta contrastanti.

Federica, la prima domanda è scontata: quali sensazioni hai provato quando ti è arrivata la notizia degli arresti?

«Ho pianto. Ho pianto di rabbia e di dolore. Perché non c'è niente per cui gioire. Mio figlio, Thomas, comunque non tornerà più indietro».

Che effetto fa saperli in carcere?

«Il nostro avvocato ci ha sempre detto di avere fiducia nella giustizia, che è lenta ma inesorabile. Oggi (ieri, ndc) un passo importante è stato fatto. Adesso vorrei una pena severa».

Sono stati momenti e mesi lunghi...

«Ho dubitato della giustizia a più riprese, sono passati sei mesi dalla morte di Thomas. Sei mesi trascorsi spesso in un silenzio assordante. Ho avuto grandi momenti di scoraggiamento».

Spesso sui social ti sei rivolta agli assassini di Thomas definendoli "bestie": sei ancora della stessa idea?

«Certo. Sono persone senza alcuna coscienza. Mi è stato detto che Mattia ha pianto oggi... Devo ammettere che, in un certo momento, mi ha fatto anche pena. Poi se ripenso a quello che ha fatto, beh è una sensazione che è svanita subito».

La parola "perdono" è bandita dal tuo vocabolario?

«Il perdono? È una parola grossa... Non sono in grado di perdonare dopo quello che mi hanno fatto. Mi hanno tolto mio figlio, mi hanno letteralmente strappato il cuore, come faccio a perdonare se non ho più un cuore?».

Vuoi pene severe, hai detto...

«Vorrei l'ergastolo per chi ha ucciso Thomas. A cui va restituita piena dignità. E perché una condanna pesante impedisca che certi fatti si ripetano nuovamente».

Che ragazzo era Thomas?

«Un ragazzo normalissimo, come tanti altri. Gli avevo chiesto di prendere il diploma e poi si sarebbe deciso cosa fare. Un passo alla volta, un obiettivo alla volta. Voleva viaggiare, come tutti. Ogni tanto cercava qualche piccolo lavoretto occasionale per racimolare qualche soldo».

Lo sai che nella richiesta di custodia cautelare, è scritto che la famiglia Toson si preoccupa di eventuali risarcimenti da dare alla vostra famiglia?

«Risarcimenti? Io, noi, la famiglia Sabellico, non vogliamo un solo centesimo che sia macchiato del sangue di Thomas. Non esiste una cifra su questa terra che possa avere il valore della sua vita che non c'è più. Nulla me lo restituirà, tanto meno i soldi. Non sarebbe giusto neppure per la sua dignità, di Thomas intendo. Se dovessero accordarci una somma, una qualsiasi somma, la daremo totalmente in beneficienza per progetti rivolti ai giovani della città. Come ho detto prima, episodi come quello che è accaduto a Thomas non devono più succedere e occorre lavorare per creare le giuste condizioni per i nostri giovani».

C'è tanta amarezza che si percepisce dalle tue parole...

«Una domanda che ci poniamo, io e il resto della mia famiglia, è se l'omicidio di Thomas si poteva evitare in qualche modo. Per quale ragione, non si è intervenuti dopo le due violenti risse che hanno preceduto la sparatoria? C'era tensione e l'impressione è che potesse succedere qualcosa di grave. Forse, se si fosse agito prima, Thomas sarebbe ancora vivo. Sarebbe ancora qui con me».

Il procuratore ha parlato di omertà che ha ostacolato le indagini: cosa ne pensi?

«I ragazzi di Alatri, vicini a Thomas, hanno collaborato subito, mettendoci la faccia e facendo subito nomi e cognomi. Ci tengo a sottolinearlo».

Sei andata al cimitero oggi?

«Ci vado tutti i giorni».

Cosa hai fatto?

«Ho pianto e ho portato a Thomas un bellissimo mazzo di fiori».