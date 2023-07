Auto si ribalta con all' interno una donna di settantadue anni. Questa mattina alle 8.15 i vigili del fuoco del comando di Frosinone, sede distaccata di Fiuggi, sono intervenuti a seguito di un incidente all'incrocio di via Pastine ad Anagni. I vigili del fuoco di Fiuggi hanno provveduto alla messa in sicurezza del tratto stradale fino alla rimozione dell'autovettura. La donna è stata affidata alle cure del 118. Sul posto anche i carabinieri di Anagni.