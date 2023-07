Centosessantanove giorni dopo la sparatoria in via Liberio, Procura e forze dell'ordine hanno individuato quelli che sarebbero gli assassini di Thomas Bricca. Si tratta di Mattia Toson (21 anni) e Roberto Toson (47 anni), già indagati e arrestati nella prima mattina di ieri, in carcere a Frosinone. Per loro l'accusa è pesantissima: concorso in omicidio volontario. I particolari dell'indagine e dell'arresto sono stati illustrati nella stessa mattinata di ieri nel corso di una conferenza stampa tenuta dal procuratore, Antonio Guerriero, alla presenza del colonnello Alfonso Pannone, comandante provinciale dei carabinieri, e del tenente colonnello Italino Guardiani, comandante del reparto operativo dei carabineri.

Lo scenario dell'omicidio

Il procuratore Guerriero ha dato il via alla conferenza parlando di quello che era stato «l'impegno preso verso i familiari di Thomas Bricca e la collettività per individuare i responsabili dell'efferato omicidio che ha sconvolto la comunità alatrense». Quindi, ha ricostruito quello che è stato l'assassinio. Tutto è stato generato dalle due «violentissime risse» del 28 e del 29 gennaio, che hanno visto contrapposti due gruppi rivali che avevano "interessi" contrastanti sul territorio: quello di Omar Haoudi, ventenne di origini marocchine e amico di Thomas, e quello dei Toson. Poco dopo la prima rissa, Bruno Spada, dato per vicino ai Toson, ha tentato (invano) la via della riconciliazione tra i due gruppi. Per tutta risposta, scoppiò una seconda rissa in cui Francesco Dell'Uomo detto "Budella", fratellastro di Roberto Toson, fu scaraventato giù da un parapetto dal gruppo rivale, riportando serie ferite. «Un affronto – ha scritto Guerriero – che minava l'autorevolezza dei Toson, che decisero a quel punto un'azione efferata che costituisse un monito per tutti». Da qui, la decisione di sparare per punire Omar. L'obiettivo infatti era lui e solo la tragica e fatale coincidenza del giubbotto di colore bianco (Omar e Thomas indossavano capi simili) ha portato alla morte del diciannovenne. Il proiettile (sono stati sparati almeno due colpi) destinato al ragazzo marocchino ha colto sulla fronte la sfortunatissimo Thomas, morto il 1° febbraio a Roma dopo due giorni d'agonia. A sparare, secondo l'accusa, sarebbe stato Mattia Toson, mentre il padre Roberto sarebbe stato alla guida del mezzo, uno Yahama T-max, usato per raggiungere il parcheggio di via Liberio, sotto il "Girone".

L'omertà come ostacolo

Guerriero ha sottolineato più volte, in questo supportato anche dalle parole di Pannone e Guardiani, la difficoltà dell'inchiesta: «Sin dalle prime battute, gli inquirenti avevano chiara la percezione che le indagini sarebbero state ardue, vuoi per il contesto sociale in cui si accingevano ad operare, vuoi per la concomitante reticenza ampiamente riscontrata, vuoi per l'escalation di condotte costantemente perseguite dai personaggi via via attenzionati, finalizzate ad impedire l'acquisizione di oggettivi elementi di prova». Il procuratore ha così elogiato l'operato degli investigatori, snocciolando «dati che testimoniano l'impegno profuso: è significativo che l'informativa finale dei carabinieri sia di oltre novecento pagine e che la richiesta di misura custodiale e l'ordinanza del gip siano di circa trecento pagine. È stato impiegato il Ris di Roma per quel che attiene la ricostruzione tridimensionale della scena del crimine, è stata attivata una capillare rete intercettiva» su numerose utenze telefoniche, oltre ad una serie di intercettazioni telematiche. «L'enorme impegno – ha continuato Guerriero – emerge anche dal numero delle persone sentite come informate sui fatti, pari ad oltre ottanta, alcune delle quali ripetutamente. Così come numerosi sono stati i sopralluoghi e le perquisizioni, espletati anche mediante l'utilizzo di droni di ultima generazione».

Il tutto, insomma, per far capire che la richiesta di custodia del gip poggia su basi solidissime, accurate e frutto dell'intenso lavoro effettuato in questi lunghi mesi di indagini.

I risultati dell'indagine

Non è stata ritrovata l'arma del delitto (sul luogo della sparatoria è stato rinvenuto un proiettile), né lo scooter usato per arrivare sul luogo dell'omicidio, ma tanti sono gli elementi raccolti dai carabinieri che, come ha detto Guerriero, hanno permesso di «smontare l'alibi dei Toson».

Un ruolo fondamentale lo ha avuto l'ex fidanzata di Mattia, che sarebbe stata più volte sottoposta a pressioni fatte dal giovane. In particolare quando, l'8 marzo scorso, lo stesso Mattia le ha chiesto in maniera sibillina di cercare delle "cimici" ambientali eventualmente poste nella vettura di lei. La ragazza, a quel punto, temendo che dentro la sua auto potessero trovarsi anche elementi compromettenti, ha abbandonato le remore avute fin lì e ha cominciato a riferire agli inquirenti numerosi fatti riguardanti sia l'atteggiamento di Mattia prima e dopo le risse, dopo l'omicidio, oltre al ritrovamento nel bagagliaio della sua stessa auto di un casco bianco integrale, mai visto prima e analogo a quello inquadrato dalle telecamere che hanno ripreso lo sparatore di via Liberio.

«Di centrale rilevanza indiziaria» anche le dichiarazioni rese da un egiziano, dipendente di un autolavaggio, presso il quale Mattia e Roberto Toson si sono recati nel pomeriggio di quel 30 gennaio: i due, in quella circostanza, manifestarono «espliciti propositi di violenta vendetta nei confronti dei rivali che li avevano aggrediti e avevano causato il serio ferimento di Francesco Dell'Uomo». Importantissime, dunque, le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno consentito di ricostruire i movimenti – attribuiti ai Toson per via di una serie di particolari – del T-max utilizzato per tendere l'agguato, mentre un ruolo non indifferente – messo in atto per "coprire" Mattia e Roberto – avrebbero avuto i nonni del ragazzo.

Le parole del sindaco

Alla conferenza ha presenziato anche il sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca, che ha dichiarato quanto segue alla fine degli interventi di Guerriero, Pannone e Guardiani: «Sono venuto qui in rappresentanza dell'intera città e per difenderne l'immagine. Quando ho sentito parlare di omertà, credo che il riferimento sia al gruppo dei Toson, cosa che possiamo ritenere anche scontata, vista la gravità dei fatti. Al contrario, io ho constatato tanta collaborazione. Voglio inoltre ribadire, come ho fatto fin dai primi momenti di questa tremenda e bruttissima vicenda, che la città di Alatri si costituirà parte civile nel momento in cui partirà il processo. È un impegno che ho assunto allora e che si intende portare avanti».