I militari dei dodici Nas dell'Italia centrale, nel corso di un servizio coordinato disposto dal gruppo carabinieri per la tutela della salute di Roma, hanno effettuato controlli agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande nelle località turistiche, nelle aree della movida e laddove sono in atto alcuni dei principali eventi di aggregazione, al fine di garantire la tutela della salute dei consumatori.

In particolare dal 13 al 16 luglio, i militari del Nas di Latina, con il supporto dei colleghi di Ponza, Terracina e Frosinone, del nucleo elicotteri di Pratica di Mare e della motovedetta della compagnia di Formia (ambito servizio coordinato disposto dal gruppo cc per la tutela della salute, mirato al controllo degli esercizi pubblici nelle località turistiche, aree della movida e dei principali eventi di aggregazione, per garantire la tutela della salute dei consumatori) hanno ispezionato in totale cinquanta esercizi. Durante il servizio sono state segnalate venti persone alle competenti autorità amministrative, elevate venticinque violazioni amministrative per un importo complessivo di 25.000 euro. Inoltre sono stati sequestrati 860 chili di alimenti (di varia origine), risultati privi di tracciabilità, con etichettatura non conforme e, in parte, in cattivo stato di conservazione. Nella circostanza, gli operanti, in collaborazione con il personale della competente Asl., hanno proceduto alla sospensione di una attività commerciale, il cui valore complessivo ammonta a circa 300.000 euro.

Nel dettaglio a Frosinone sono stati ispezionati dieci esercizi di ristorazione: quattro sono risultati irregolari. Sono stati sequestrati inoltre 200 chili di prodotti ittici con mancata documentazione attestante la tracciabilità per un valore di 3.000 euro. Quattro, invece, le violazioni amministrative contestate per 4.500 euro complessivi (le violazioni contestate riguardano carenze igienico sanitarie e strutturali di ambienti adibiti alla preparazione e somministrazione dei pasti e la mancata tracciabilità dei prodotti alimentari).

Sull'Isola di Ponza sono stati ispezionati trentaquattro esercizi di ristorazione e in quindici sono risultate presenti alcune irregolarità. Inoltre sono stati sequestrati 620 chili di prodotti ittici e alimenti vari in mancanza di documentazione attestante la tracciabilità per un valore di 10.000 euro. In totale sono state contestate diciotto violazioni amministrative per 17.000 euro complessivi (le violazioni contestate riguardano carenze igienico sanitarie e strutturali di ambienti adibiti alla preparazione e somministrazione dei pasti, spesso rimediati in spazi ristretti, privi dei minimi requisiti per garantire condizioni ottimali di funzionamento, interessati da sporco pregresso e non sottoposti alle manutenzioni ordinarie e straordinarie; mancata e inadeguatezza delle procedure di autocontrollo basate su sistema Haccp e la mancata tracciabilità dei prodotti alimentari). E sono state tredici le persone segnalate all'autorità amministrativa competente.

Nel comune di Terracina, invece, sono stati ispezionati sei esercizi di ristorazione, di cui tre sono risultati con irregolarità. Sono stati sequestrati 40 chili di prodotti ittici in mancanza di documentazione attestante la tracciabilità per un valore di 1.000 euro. Riscontrate tre violazioni amministrative per 3.500 euro complessivi (le violazioni contestate riguardano carenze igienico sanitarie e strutturali di ambienti adibiti alla preparazione e somministrazione dei pasti e la mancata tracciabilità dei prodotti alimentari). Infine, i militari hanno segnalato all'autorità amministrativa competente tre persone. Tra gli interventi più significativi vi è la sospensione di un'attività di ristorazione per gravi carenze igienico- sanitarie.