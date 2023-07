Vasto incendio sulla collina in località Pagliarola, tra Isola del Liri e Arpino. Sul posto i volontari della protezione civile e i vigili del fuoco del distaccamento di Sora. Abitazioni private minacciate dall'avanzamento delle fiamme. Non si esclude l'arrivo dell'aereo per aiutare il lavoro dei soccorritori.