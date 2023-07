La tempesta di calore eccezionale con afa, temperature e caldo record investe anche la provincia di Frosinone. È iniziata così la settimana dell'anticiclone africano "Caronte", che ha portato alcuni a parlare di "hot storm". Caldo intenso, quindi, con la più che concreta possibilità di polverizzare, o forse sarebbe meglio dire bruciare considerate le temperature proibitive di queste ore, ogni record fatto registrare dalle colonnine di mercurio negli anni passati.

Il capoluogo sta già soffocando da domenica scorsa con i 37,3°C rilevati dalla stazione meteo del Comune di Frosinone coordinata da Maurizio Cruciani; ieri, poi, sono stati toccati 39,6° C a piazzale Europa (nuovo record assoluto a luglio, da quando, dal 2008, si rilevano le temperature per la città, considerato che il precedente era 38,1° C di luglio 2020), mentre per oggi e per domani si potrebbe raggiungere tranquillamente quota 41-42° C, riscrivendo la storia della della meteorologia in Ciociaria. Secondo i bollettini sulle ondate di calore emessi dalla Protezione civile, oggi, la temperatura alle 8 sarà di 25° C, quella alle 14 di 41° C con una temperatura massima percepita di 42° C; domani alle 8 sarà di 27° C, alle 14 di 40° C con una temperatura massima percepita di 42° C.

Hot Storm sarà un'autentica tempesta di calore di portata storica: analizzando infatti le carte meteorologiche dei periodi di caldo estremo degli ultimi due decenni, in cui si sono concentrate quasi tutte le più intense ondate di calura in Italia, non si trovano riscontri di episodi con l'isoterma +26/+28°C estesa così su tutte le nostre regioni, e più che mai per periodi così lunghi.

L'eccezionalità dell'evento meteorologico porta a parlare di "hot storm", perché sarà un'ondata di caldo storica anche in tempi di cambiamenti climatici. Si ricordi, infatti, che non è assolutamente normale avere valori oltre i 42-44°C in Italia per così tanti giorni e in così tante città, visto che sono quasi trenta i centri, oltre a Frosinone, soffocati dal caldo opprimente. Oltre al caldo intenso si dovranno fare i conti anche con l'elevato tasso di umidità che farà peggiorare le condizioni di disagio fisico. Un disagio che potrebbe mettere a rischio la salute delle persone più fragili come anziani e bambini. Ma se di giorno il clima sarà rovente, di notte sarà l'afa a farla da padrona. Con "Caronte" sono attese notti tropicali, ovvero con temperature che non scenderanno mai sotto i 20-24°C. Attenzione alle città più grandi ed urbanizzate, dove il fenomeno del rilascio del calore accumulato da strade ed edifici potrebbe portare ad avere fino ad oltre 30°C fin quasi a mezzanotte.

A Frosinone, basti pensare, che l'umidità, nei giorni scorsi ha sfiorato quasi il 90% con temperature che nella rilevazione minima, ovvero nelle ore notturne e al primissimo mattino, non è mai scesa sotto i 21° C. Fino a quando durerà la morsa del caldo? L'ondata di caldo in corso durerà fino a domani al Centro Nord, cui seguirà una fase temporalesca, mentre al Sud e sulle isole fino al 24 ci saranno quasi ovunque 40° C. Poi le temperature scenderanno come al Settentrione di 4 o 5 gradi, per risalire tra il 25 e il 26 e riscendere nuovamente tra il 26 luglio e il 1º agosto in maniera definitiva assestandosi sui 30/35 gradi.