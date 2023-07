Dopo due giorni dall'installazione, le statue in marmo sono già state danneggiate. Le sculture, da sabato scorso, si trovano all'interno del parco della "Collina Alta", nel centro storico di Frosinone. Fortunatamente i vandali hanno colpito soltanto due delle sei opere d'arte. Ma comunque il gesto non è passato inosservato.

I giovani artisti avevano lavorato sodo per realizzare sei sculture ispirate alla natura, con l'obiettivo di creare all'interno del parco un vero e proprio museo a cielo aperto. Rammaricati, non hanno esitato a rimboccarsi le maniche. E adesso sono già al lavoro per rimediare all'atto vandalico. Intanto il Comune sta già visionando alcune immagini delle telecamere per risalire all'autore del gesto.

«Purtroppo devo dire che l'avevo messo in conto – ha commentato l'assessore al centro storico Rossella Testa – L'inciviltà si combatte anche con l'arte e con la bellezza. Ovviamente sono molto delusa ma andremo avanti. Purtroppo questo tipo di situazioni non possono essere risolte solo dalle riprese dalle telecamere. Dobbiamo crescere come città. La videosorveglianza, vista anche la vastità del territorio di Frosinone, non si può installare in ogni angolo della città. Dobbiamo puntare tutto sull'educazione delle nuove generazioni, nel rispetto del bene comune che, ripeto, non si può combattere solo con le riprese delle telecamere».

Il progetto prevede anche la realizzazione di più percorsi all'interno del parco, vista la suddivisione in più livelli dell'area verde. «Adesso non ci fermeremo qui – ha aggiunto Testa – Il primo percorso è stato inaugurato e ne verranno realizzati anche altri».

Senza dimenticare gli altri atti vandalici che si sono registrati nei diversi parchi della città. Stiamo parlando dell'area giochi del Matusa, di quella della villa comunale ma anche delle altalene di piazzale Vittorio Veneto. «È un continuo rincorrere – ha concluso l'assessore – Investiamo di più nel rispetto del bene comune».

Il progetto

L'iniziativa rientra all'interno delle azioni previste dal progetto Frosinone Alta coordinato dall'assessore al centro storico Rossella Testa ed è realizzato in sinergia con l'assessorato all'ambiente del vicesindaco Antonio Scaccia. Nella stessa direzione, si colloca anche la firma del protocollo d'intesa tra il Comune di Frosinone e l'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, siglata lo scorso giugno. In quel caso era stato ribadito l'impegno reciproco a beneficio di uno sviluppo maggiore del polo universitario di Frosinone, nel centro storico di Frosinone.