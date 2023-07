La notizia di due arresti per l'omicidio di Thomas Bricca sta facendo velocemente il giro della città. Dalle ore 9 circa è un profilare di post sui principali social network e sui gruppi e pagine facebook più seguiti in città. Tantissimi i commenti, con le persone che esultano per l'operazione, altre che invocano pene severissime, altre ancora che esprimono pensieri più duri nei confronti degli arrestati. Tanti anche i pensieri in ricordo di Thomas. Emozioni differenti che raccontano i tanti sentimenti di queste ore. Tra circa venti minuti il via alla conferenza stampa presso la sala conferenze del Tribunale di Frosinone.