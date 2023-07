Il botto, la razzia, la fuga. Tutto in una manciata di minuti. È accaduto l'altra notte, poco dopo le due, nel piazzale del distributore di carburanti "Q8 Self" che si trova sulla superstrada Sora-Cassino, in territorio di Fontechiari.

I ladri hanno utilizzato un esplosivo per aprire la colonnina metallica dove viene depositato il denaro per il rifornimento. Hanno arraffato i soldi contenuti all'interno e si sono dati alla fuga.

Secondo una prima stima, il bottino si aggirerebbe intorno ai duemila euro.

Qualcuno ha avvertito il gestore dell'impianto che si è precipitato sul posto. Poco dopo sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Vicalvi e i loro colleghi del Nucleo radiomobile di Sora. Si spera che le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona possano risultare utili alle indagini.