Un elicottero sul cielo di Alatri, pattuglie di carabinieri per le vie della città. Alle prime ore dell'alba molti cittadini hanno notato mezzi delle forze dell'ordine in azione. Operazione dei militari che ha portato all'arresto di Roberto e Mattia Toson che erano indagati per l'omicidio di Thomas Bricca, il diciannovenne vittima di un agguato il 30 gennaio scorso nel centro storico di Alatri.

Alle 10.30 nella sala conferenze del tribunale di Frosinone si terrà un'importante conferenza del Procuratore della Repubblica di Frosinone, Antonio Rosario Luigi Guerriero, con la partecipazione del Comandante provinciale dei carabinieri Frosinone, nella quale saranno resi noti tutti i dettagli.