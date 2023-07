Morta all'anagrafe, ma viva nella realtà. E in ottima salute, peraltro! Questa è la storia di Anna Campioni, casalinga cinquantacinquenne del capoluogo, che lo scorso 5 luglio è stata contattata dal suo medico curante, avvisandola di aver ricevuto la comunicazione che la sua paziente fosse deceduta. Inizialmente, la signora Anna ha preso insieme al suo medico in modo scherzoso la notizia balzana, non dando troppa importanza all'accaduto, ma, poi, sotto suo consiglio, si è diretta alla Asl per far regolarizzare questa situazione, ed è lì che, parlando con la dottoressa Bonanni, le è stato consigliato di andare all'Agenzia delle Entrate per vedere se risultassero problemi anche lì.

«La dottoressa al computer ha risolto il problema per quanto riguardava la tessera sanitaria - ha raccontato la signora Anna - ma mi ha consigliato di andare all'Agenzia delle Entrate per vedere se anche lì ci fosse qualcosa che non andava. Al computer risultava che sono deceduta il 19 marzo 2023. Ho contattato il Comune di Frosinone per chiedere spiegazioni, hanno detto che avrebbero preso provvedimenti però, ad oggi, risulto ancora deceduta. Adesso, se presento un documento, penso che non sia valido, così come neanche la patente di guida se dovessero fermarmi la polizia o i carabinieri a un posto di blocco. Siccome a Frosinone ci sono tante Campioni Anna, io penso ci sia stato uno scambio di persona. All'Agenzia delle Entrate - ha proseguito la signora Anna- ho chiesto il duplicato della tessera sanitaria di mio padre, che dal 2018 non gli è più arrivata, e l'impiegato, nel darmi i moduli da riempire, mi ha detto ironicamente "Signora, faccia questa domanda dopo che è resuscitata". Inoltre, volevo aggiungere che dal 18 al 21 giugno sono stata ad una breve vacanza a Budapest con mio marito, e menomale che non mi è capitato niente, perché se andavano bene a controllare tutti i documenti, avrebbero visto che io ero già deceduta dal 19 marzo 2023. Ad oggi, posso dire di essere ancora deceduta, perché la situazione non è cambiata affatto, e il problema non è stato ancora risolto. Vorrei sapere quanto tempo ci vuole per rettificare la cosa, se è soltanto una questione di computer. Andrò nei prossimi giorni dai carabinieri a fare un esposto - ha concluso la signora Anna - per tutelarmi da qualsiasi evenienza».

Dal Comune hanno risposto che «gli errori capitano, magari ne fossimo esenti! In ogni caso stiamo provvedendo alla rettifica anagrafica».