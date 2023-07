Addio al professore Roberto Carnevale. È morto nella notte nella sua abitazione a Sant'Angelo in Villa. La notizia ha destato tanto dolore. Il professore Carnevale ha insegnato per anni educazione fisica nella scuola media Caio Mario al Giglio di Veroli. Una persona molto conosciuta e stimata. Prima di andare in pensione ha ricoperto anche il ruolo di vice preside del comprensivo Veroli 2. I colleghi lo ricordano con grande stima e affetto. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Lascia moglie e figlie. I funerali si terranno domani alle 17 nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo a Sant'Angelo in Villa.