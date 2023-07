Trent'anni. Un tempo lunghissimo, segnato da incuria, abbandono, spreco di risorse pubbliche e degrado. Lo scheletro dell'ex piscina comunale da un lunghissimo periodo di tempo ormai rappresenta una spada di Damocle per i tanti residenti della zona. Un grande immobile che fa ombra alle case e ne riduce il valore.

Per questo la notizia della riqualificazione dell'area è stata accolta come un sospiro, un primo passo verso la demolizione dell'immobile abbandonato. Nei giorni scorsi, infatti, si è concluso l'avviso pubblico per la cessione sessantennale del diritto di superficie della struttura e delle aree pertinenti. Ad aggiudicarsi "il pacchetto", una ditta di Formia, la "Ma.Fin srl".

Il quadro

Le intenzioni di palazzo De Gasperi sono quelle di cedere l'immobile e di valorizzare l'area con la realizzazione di un multisala. L'avviso andato a buon fine in questi giorni rappresenta il terzo tentativo del Comune di alienare l'area. I primi due risalgono al 2021, quando andarono completamente deserti. Ora, grazie alla proposta della società formiana, si intravedono nuove speranze per il riscatto dell'ex piscina comunale. Una seconda vita, auspicando che sia davvero la volta definitiva.

«Per noi la priorità è l'abbattimento della struttura», ha detto il primo cittadino Enzo Salera a margine della pubblicazione dell'avviso pubblico. Una priorità che ricalca quindi quella dei residenti.



Le tempistiche

Prima che si materializzi qualche certezza sul progetto di riqualificazione, passeranno ancora diversi mesi. Entro novanta giorni, la società e il Comune dovranno stipulare il contratto di cessione. Dopodiché l'immobile e l'area entreranno nella fase successiva: quella della demolizione e della successiva rivalorizzazione. Magari proprio attraverso un multisala.