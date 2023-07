«Alatri unita attende nei prossimi giorni sviluppi e risposte. Giustizia per Thomas». Lorenzo Sabellico, zio del giovane vittima di un agguato, torna a chiedere giustizia per il nipote. Circa sei mesi fa l'agguato nel centro storico di Alatri. Un agguato che ha spezzato i sogni e il futuro di un giovane, Thomas Bricca, e ha lasciato un vuoto indescrivibile nei suoi familiari, mamma Federica, papà Paolo, i fratelli, negli amici. Attendono giustizia per il diciannovenne.

«Rinnoviamo la nostra richiesta per avere al più presto giustizia per Thomas. Il nostro impegno a nome mio e di tutti i componenti dell'associazione "L'albero di Thomas" per avere un'accezione più ampia del significato di giustizia da parte delle istituzioni anche per i progetti per i ragazzi e per l'attenzione che meritano». Lo sfogo di Sabellico prosegue: «Altri locali segnalati. Ma ribadiamo con forza a nome di tutta la comunità te di tanti genitori con cui ho il piacere di confrontarmi tutti i giorni e dei loro ragazzi in primis: quanto ancora dobbiamo aspettare per avere una verità acclarata su cui ricostruire la nostra dignità e quella delle istituzioni? dove sono i progetti sociali di cui i nostri ragazzi, ma la comunità tutta, sente urgente bisogno? Una cosa vogliamo sia chiara: chi ha una responsabilità importante, come quella di mantenere la sicurezza di un territorio, dovrebbe necessariamente darci con concretezza delle risposte. Alatri unita attende nei prossimi giorni sviluppi e risposte».

Con l'estrazione del contenuto del cellulare di Thomas, si è svolto nei giorni scorsi, uno degli ultimi atti dell'indagine sull'omicidio del giovane. Dal telefonino della vittima sono stati prelevati messaggi, video, foto, audio analizzati dai tecnici esperti del Racis. Scavando, si spera di reperire qualche elemento utile all'inchiesta, magari da confrontare con quelli già in possesso degli inquirenti per ricostruire il contesto in cui sono maturate le vicende del 30 gennaio scorso. Precedentemente, erano stati analizzati l'iPhone di Mattia Toson (indagato insieme al padre Roberto) e i cellulari del fratello Niccolò, della fidanzata di Mattia, di un suo amico e dello zio acquisito Francesco Dell'Uomo.