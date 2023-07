Dovrebbe essere un parco pubblico destinato alla sosta e al relax invece, a causa dei soliti incivili, è trasformato in una discarica a cielo aperto. Tutte le mattine, infatti, i passanti notano i resti della movida notturna che fanno male al decoro cittadino. Sul manto erboso dell'area verde di via Aldo Moro risaltano bottiglie a terra insieme a carte e plastiche di vario genere. Rifiuti che avrebbero potuto essere smaltiti nei cassonetti dedicati alla loro raccolta.

Un problema soprattutto comportamentale, visto che buste di patatine, bottiglie, bicchieri e quant'altro qualcuno li getta a terra, incurante di fare danno al patrimonio comune. Non è soltanto una questione di immagine e decoro, visto che recentemente il parco è stato attrezzato con macchine per il fitness, quindi potrebbe essere utilizzato da chiunque, bambini, ragazzi e adulti. Tra immondizia ed erba incolta, diventa un problema passeggiare nel parco o fare esercizi ginnici. Senza pensare che quella di via Moro è una piccola area a ridosso del mercato settimanale, quindi molto in vista a chi non è del paese. In tanti, inoltre, segnalano da tempo la pericolosità di alcuni pini piantati nel parco, che avrebbero bisogno di urgente potatura. La nuova Amministrazione sta cercando di risolvere al più presto i problemi legati al verde pubblico, ma il Comune oggi non ha operai e tutto è affidato alla ditta che effettua la raccolta differenziata, oppure a interventi straordinari. Intanto, la giunta Gerardi ha deciso, insieme a Pro Loco e Protezione civile, di organizzare giornate ecologiche per la pulizia degli spazi pubblici.