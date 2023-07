Raggiungono la Casilina, intorno alle 21, e noncuranti delle auto in transito gettano rifiuti di ogni tipo a un passo dalla rotatoria di San Vittore del Lazio. "Furbetti" incastrati dalle telecamere. Il sindaco Nadia Bucci, a margine di questo ennesimo episodio di inciviltà, lancia in appello.

La ricostruzione

L'intera scena nei giorni scorsi è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza. In quelle immagini, infatti, la "firma" dei responsabili dell'abbandono indiscriminato di rifiuti. «L'altra mattina nel territorio comunale di San Vittore del Lazio sono stati rinvenuti grandi sacchi della spazzatura "abbandonati" in prossimità della rotatoria lungo la Casilina - ha spiegato il sindaco di San Vittore del Lazio, Nadia Bucci - Grazie alla presenza di un sistema di telecamere di videosorveglianza, recentemente installate dall'amministrazione, l'agente di polizia municipale Vittore Saroli ha potuto risalire agli autori del gesto». Dalle immagini registrate si vede arrivare distintamente una Station Wagon con a bordo due persone che scendono e abbandonano numerosi sacchi di rifiuti per poi ripartire come nulla fosse. Spiega ancora il sindaco Bucci: «Attraverso il numero di targa siamo risaliti alla persona proprietaria del veicolo alla quale abbiamo immediatamente inviato in qualità di "obbligato in solido" il verbale di accertamento di violazione amministrativa per abbandono di rifiuti non pericolosi e o ingombranti, violazione sanzionata dal nostro regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e la raccolta differenziata approvato nell'assise comunale. Tale gesto ha dell'incredibile: non solo va condannata l'inciviltà dell'autore ma anche la sua totale noncuranza di essere visto nel compimento del gesto, visto che l'abbandono è avvenuto di sera alle 21, quindi quando ancora la Casilina era molto trafficata. Ovviamente, come già accaduto nei mesi scorsi, quando altre cinque persone sono state sanzionate per lo stesso motivo, la nostra polizia municipale ha proceduto con gli adempimenti previsti dalla legge».

Il monito

Dopo la dura condanna del gesto, il sindaco Nadia Bucci lancia un appello a tutti i cittadini. «Tali gesti vanno condannati e perseguiti perché l'abbandono dei rifiuti oltre a incidere negativamente sul decoro urbano incide negativamente sugli sforzi di quei cittadini che quotidianamente si adoperano per eseguire la raccolta differenziata. Ricordo che su tutto il territorio comunale ci sono circa 70 telecamere, pertanto invito tutti i cittadini che vengono a conoscenza di fenomeni di abbandono di rifiuti di segnalarli ai nostri uffici così da procedere con l'accertamento degli autori - sottolinea il primo cittadino - Ringrazio l'agente di polizia municipale Vittore Saroli per i controlli eseguiti che consentono di risalire ai trasgressori, evitando così che restino impuniti».