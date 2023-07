Un'auto è finita nell'alveo del fiume Rapido. L'incidente si è verificato intorno alle 20.30 in via Palombara, in prossimità di via Lungofiume Madonna di Loreto. Il veicolo, con due persone a bordo, è precipitato mancando l'accesso al ponte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e il personale del 118. Gli occupanti dell'auto sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale Santa Scolastica.