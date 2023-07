Grande festa oggi per don Salvatore Papiro che festeggia i suoi 50 anni di sacerdozio. Personalità carismatica e particolarmente amata da popolo per il suo servizio nella chiesa concattedrale.

Stasera alle 19 a celebrare la santa messa ci sarà il vescovo Gerardo Antonazzo.

Ordinato sacerdote il 23 giugno del 1973 all'età di 24 anni dopo aver frequentato il seminario a Montecassino. Come sacerdote è stato in varie sedi tra cui Esperia, Castelnuovo, Pignataro.

Presente alla Chiesa Madre di Cassino dalla fine degli anni Ottanta, prima come viceparroco e poi come parroco. Ora collabora accanto al nuovo sacerdote. Tantissimi gli incarichi avuti in questi anni nella diocesi.