Bambino di 5 anni rischia di annegare, salvato da un avvocato del foro di Frosinone. È successo oggi pomeriggio sulla spiaggia del litorale a Sperlonga. Ad un certo punto l'avvocato Antonio Perlini ha sentito un bambino che chiedeva aiuto. Si è subito precipitato verso la riva e ha visto un bambino di circa dieci anni chiedere aiuto per il fratellino che era in difficoltà in acqua. L'avvocato, esperto nuotatore, si è subito tuffato in acqua riuscendo a riportare a riva il piccolo sano e salvo.