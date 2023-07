Straordinario momento religioso di grande partecipazione popolare in occasione dell'apertura dell'Anno Giubilare, concesso da Sua Santità Francesco, per la città che entra nel triennio straordinario dedicato all'illustre figlio di questa terra, San Tommaso D'Aquino.

L'evento c'è stato ieri sera alle falde del monte Asprano nella prima chiesa dedicata al Dottore Angelico, realizzata nella prima metà del 1300.

Un momento toccante, mai visto finora in questa terra, avvenuto alla presenza di centinaia di fedeli arrivati per assistere in prima persona. Una toccante omelia del vescovo e tante le autorità presenti.

In pratica con l'inizio dell'Anno Giubilare nel settimo centenario della canonizzazione di Tommaso, Roccasecca ha aperto una nuova pagina della sua storia e per i territorio che la circonda.

In un toccante momento il vescovo diocesano, Monsignor Gerardo Antonazzo ha aperto la porta del luogo sacro, che resterà "porta santa" per un anno. Chiunque la oltrepasserà potrà ottenere l'indulgenza plenaria. Tantissime le persone che lo hanno fatto già ieri sera e che hanno assistito alla solenne celebrazione di monsignor Antonazzo sul tema della lettera di Papa Francesco ai vescovi e alle città che custodiscono la memoria di San Tommaso: "Questo lembo di terra benedetta".

A concelebrare con il pastore della chiesa di Sora, Aquino, Pontecorvo e Cassino, i parroci di Roccasecca, monsignor Valente, Don Xavier, Padre Giuseppe e don Danilo Di Nardi, insieme ad altri quaranta sacerdoti della Diocesi.

A rappresentare la Città di Roccasecca il sindaco Giuseppe Sacco con la sua amministrazione.

Nel corso dell'anno giubilare nella chiesa dedicata all'illustre Santo Roccaseccano si terranno diverse manifestazioni e in ogni occasione si potrà acquistare l'indulgenza plenaria.

La prima ci sarà martedì 18 agosto, alle otto di mattina, con una Santa Messa celebrata dai sacerdoti di Roccasecca.

I canti sono stati magistralmente eseguiti dal coro interparrocchiale diretto da Maria Marciano.

Presenti i sindaci di Roccasecca e Aquino che si sono soffermati sull'importanza di questo triennio tomistico come crescita e valorizzazione del territorio nel nome di San Tommaso.

Per tutti un momento indimenticabile, che resterà impresso nella memoria collettiva per la sua unicità come pure per il dono speciale che papa Francesco ha voluto concedere alla terra che ha dato i natali al Dottore Angelico.