Il Parco Matusa resterà aperto anche di sera.

Da lunedì fino al 30 settembre, infatti, sarà consentito passeggiare nell'area verde fino a mezzanotte, salvo eventuali posticipazioni. Cancelli aperti quindi anche durante i giorni infrasettimanali, così come richiesto dagli utenti che frequentano abitualmente la zona. Prolungata quindi la fascia oraria: in questo modo si potrà usufruire maggiormente della struttura. Soprattutto negli ultimi giorni con le temperature che hanno toccato picchi record. Cosa che fino a questa settimana non era possibile. Dal lunedì al giovedì, infatti, la chiusura era fissata alle 20 e il venerdì alle 22. Mentre per quanto riguarda il sabato e la domenica era consentito frequentare il parco fino alle 24.

Ma le novità non sono finite. Il servizio bar, tanto atteso dalla cittadinanza, ha finalmente una data (anche se indicativa) di inizio dell'attività. L'apertura è prevista, infatti, per la fine del mese. Gli utenti avranno quindi la possibilità di consumare direttamente all'interno di uno dei polmoni verdi della città. Un caffè, un gelato o una bibita fresca, adesso anche dopo cena. Giovedì era stato firmato il contratto per la gestione della struttura e dalla prossima settimana partiranno i servizi accessori alla gara vinta dalla società "Fabinnova", con sede in via Aldo Moro.

Stiamo parlando della gestione e della pulizia dei bagni pubblici, posizionati davanti al locale del chiosco-bar, dello svuotamento giornaliero dei cestini dei rifiuti sia vicini al bar sia per tutti quelli dislocati all'interno del parco. Il contratto di locazione prevede, inoltre, una durata di dieci anni dalla data della stipula del contratto, con possibilità di rinnovo per un periodo di pari durata.

L'assegnatario si impegna ad assumere, a propria totale cura, tutte le spese che riguardano la pulizia, la manutenzione ordinaria e delle aree concesse e a comunicare tempestivamente al Comune le eventuali problematiche e necessità di interventi di manutenzioni straordinaria. Insomma novità importanti che non potranno far altro che portare benefici.