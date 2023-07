La città piange la scomparsa del colonnello Ruggiero Dimatteo e questa mattina, alle 10.30, nella chiesa di Santa Restituta, si stringerà ai suoi familiari per l'ultimo saluto. Il colonnello Dimatteo è venuto a mancare mercoledì sera all'ospedale "Spaziani" di Frosinone all'età di 75 anni. Era nato a Barletta e per molti anni ha prestato servizio a Sora. Nel 2007 era andato in pensione dopo una brillante carriera militare.

A Sora ha prestato servizio dal 1975 nel 57° battaglione di fanteria motorizzata "Abruzzi", prima nella Compagnia mortai e poi nell'Ufficio Oai. Lascia la moglie Mariagrazia e i figli Giuseppe, docente all'università di Cassino, e Giulia, architetto, presso l'ufficio Oai. Questa mattina l'addio con la cerimonia funebre curata dalla ditta "Cappello" di Santopadre-Arpino.