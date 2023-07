Incidente sulla A24 Roma-Teramo, muore Francesco Di Cosimo di Ripi. Lo scontro ieri pomeriggio tra Castel Madama e Tivoli. Le ferite riportate dall'uomo erano apparse subito gravi. Ieri sera il decesso. L'incidente, al vaglio delle forze dell'ordine, si è verificato tra l'auto sulla quale viaggiava il quarantaduenne, un'Audi A6 e un mezzo che stava eseguendo dei lavori sull'autostrada. Il tratto di autostrada è stato chiusa per consentire l'atterraggio di una eliambulanza che lo ha trasportato al Policlinico Gemelli in codice rosso. Inutili i soccorsi per strapparlo alla morte.