A Cassino, ieri mattina, il vice capo Missione e Console dell'ambasciata Nuova Zelanda. Un'altra occasione, l'ennesima, di quelle uniche che solo la terra martire riesce a calamitare grazie al suo enorme patrimonio legato alla memoria bellica.

Stavolta la città si è trovata sulla strada della Liberazione da Gela a Milano.

Le cinque jeep, partite proprio da Gela per Milano, sono state salutate presso il Sacrario Militare del Commonwealth di Cassino, dal vice capo Missione e Console dottor Daniele Wai-Poi dell'Ambasciata della Nuova Zelanda (negli scatti di Michele Di Lonardo)

Insieme hanno visitato il cimitero militare. Dopo la tappa di Cassino le auto si sono dirette ad Anzio-Nettuno.

Ottantesimo anniversario

Questo viaggio della Memoria si incastra, per bene, nel clima che precede l'ottantesimo Anniversario degli eventi accaduti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Sarà un anno impegnativo il prossimo, con ospiti da tutto il mondo, per ricordare proprio gli otto decenni trascorsi da quando lungo la terra cassinate passò il più alto numero di eserciti di nazionalità diverse mai visto così numeroso durante secondo conflitto mondiale a fronteggiarsi per nove mesi.

E infatti a Cassino insiste il Cimitero militare tedesco in località Collemarino, a Caira: vi sono sepolti più di 20.027 soldati, il cimitero militare polacco è situato a destra dell'abbazia di Montecassino dove " riposano" nella Pace eterna 1.051 giovani polacchi e anche il loro comandante (Andersen) che scelse di restare accanto ai suoi ragazzi, dopo la morte arrivata durante l'esilio volontario, post bellico, vissuto a Londra. E, infine, il Cimitero militare del Commonwealt con 4.266 soldati provenienti dal Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica India e Pakistan. Ogni anno questi luoghi sacri di riposo attivano i veterani, le famiglie alla seconda generazione degli scomparsi e tanti turisti.