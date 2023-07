Il momento fatidico della conferma dell'iscrizione si avvicina. Passata la calura estiva i ragazzi delle Superiori dovranno mettere la firma in calce al loro status di nuove matricole. Per questo non possono ancora coronare il sogno di ritrovarsi su una spiaggia cristallina a godersi la meritata pausa post esami di Stato.

Prima devono fare i conti con una scelta che sia davvero consapevole e in grado di incorniciare la propria vocazione. Ecco perché l'Unicas ha deciso di aprire le porte ai futuri studenti e alle loro famiglie per fugare gli ultimi dubbi sulla scelta del percorso di studio da intraprendere dopo l'esame di maturità.

Docenti e studenti accompagneranno le future matricole (provenienti in genera da diverse province e regioni) alla scoperta delle segreterie didattiche, delle aule, dei laboratori e dei principali servizi erogati dall'ateneo. Gli appuntamenti vanno da 17 al 21 luglio a partire dalle 10.30.

Ci saranno proprio loro, gli universitari, i "veterani" dell'accademia - insieme ai prof - ad accompagnare altri ragazzi lungo le "vie" didattiche, i percorsi di studio, i laboratori, i collegamenti con l'estero, gli Erasmus e gli stage.

Un viaggio in ognuno dei cinque dipartimenti che abitano nell'Unicas per orientare e appassionare.



Gli altri eventi

Intanto giovedì 20 luglio dalle 20, si terrà, nella sede Unicas del Castello angioino, l'evento dal titolo "A Gaeta si gira. La città nel cinema: incontro con il regista Paolo Benvenuti". L'evento avvia la stagione "Unisummer. Movimento Cultura Benessere" del ciclo Le Unicittà 2023, centrato sulla contaminazione tra saperi e competenze, arte e scienza nei luoghi e nei territori sedi dell'Università di Cassino. Torna a Gaeta il regista Paolo Benvenuti, che parteciperà all'incontro curato da Pasquale Beneduce, docente nel Dipartimento di Lettere e Filosofia. L'occasione di questo appuntamento si lega anche alla celebrazione dei vent'anni trascorsi dal primo ciack della pellicola "Segreti di Stato" (Fandango, 2003), girata in parte nel castello di Gaeta e in altri luoghi della città di Gaeta, ormai set privilegiato dal cinema italiano. Il regista darà anche notizia in anteprima dei prossimi impegni produttivi.



Ambasciatore a Cassino

E intanto martedì Carlos Garcìa de Alba, ambasciatore del Messico in Italia, ha partecipato alla lezione conclusiva del corso di "Letteratura dello sport" tenuta dal professor Nicola Bottiglieri. Ha parlato del Messico, di Sport e cultura sportiva. Dopo l'incontro con gli studenti l'ambasciatore è stato ricevuto dal Rettore Marco Dell'Isola, si sono gettate le basi per future collaborazioni accademiche.