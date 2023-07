Assolto con formula piena dall'accusa di traffico illecito di rifiuti l'ex direttore generale di Vetreco, Giuseppe Tozzi.

All'udienza, che si è svolta martedì scorso nel tribunale di Frosinone, il giudice Francesca Proietti ha mandato assolto con formula piena "perché il fatto non sussiste", l'ex direttore generale della Vetreco, Giuseppe Tozzi, assistito dagli avvocati Andrea Andrei del foro di Genova e dall'avvocato Antonio Perlini del foro di Frosinone, dall'accusa di traffico illecito di rifiuti.

La vicenda

Secondo l'accusa lo stesso, pur essendo l'impianto della Vetreco autorizzato a trattare solo rifiuti non pericolosi ed in particolar modo vetro ed imballaggi di vetro, riceveva nel periodo 2015-2016 altri rifiuti che non avrebbe potuto trattare, quali ad esempio rifiuti sanitari, ospedalieri, carcasse di animali, nonché siringhe, cateteri, flacoli di medicinali, garze sporche di sangue, plastica. Tale ipotesi accusatoria, alimentata principalmente dalle dichiarazioni di ex dipendenti licenziati dallo stesso direttore, è stata ritenuta dal giudice priva di qualsiasi fondamento ed il magistrato ha ritenuto di mandare assolto già dalle prime battute l'ex direttore.

La difesa

Secondo i difensori, gli avvocati Andrea Andrei e Antonio Perlini, questo il motivo che ha portato in poco tempo alla conclusione del processo. A loro dire era evidente l'infondatezza dell'accusa che il processo, iniziato davanti al tribunale di Frosinone solamente da qualche mese si è velocemente concluso con l'assoluzione piena dell'imputato dall'accusa di traffico illecito di rifiuti.