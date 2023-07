Disposta dal Questore la sospensione per venti giorni dell'autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande al titolare di un bar di Alatri.

A seguito di servizi effettuati dai carabinieri e dalla polizia di Stato, gli stessi militari hanno avanzato la proposta di adozione del provvedimento nei confronti del noto locale. Dopo un'accurata istruttoria svolta dalla divisione amministrativa della Questura, dunque, è stata disposta la sospensione, con decreto del Questore, la sospensione.

A motivare il provvedimento è stata la presenza nel locale di soggetti con pregiudizi di polizia, oltre al verificarsi di episodi violenti nelle adiacenze del locale; queste situazioni illegali non sono mai state segnalate dal titolare alle forze dell'ordine.

Sempre nel corso dei controlli sono state trovate persone in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed hashish.

Inoltre, accertamenti svolti anche con personale specializzato della Asl e della polizia Locale hanno fatto emergere mancanze di natura amministrativa e di natura edilizia che, se pur non rappresentando i presupposti necessari per l'adozione del provvedimento, costituiscono di fatto indici sintomatici della situazione di diffusa irregolarità in cui opera il locale.

La misura cautelare della sospensione dell'esercizio pubblico, risponde pertanto alla ratio di produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, i quali, se da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione, dall'altro sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in quel luogo è oggetto di attenzione e di intervento da parte delle autorità preposte.