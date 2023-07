Sulla A1 Milano-Napoli chiusure notturne della stazione di Pontecorvo, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza del cavalcavia di svincolo.

La stazione rimarrà chiusa nelle due notti di lunedì 17 e martedì 18 luglio, con orario 22:00-6:00, in uscita per chi proviene da Roma, dalle 22:00 di mercoledì 19 alle 6:00 di giovedì 20 luglio, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma, e nelle due notti di giovedì 20 e venerdì 21 luglio, con orario 22:00-6:00, in entrata verso Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ceprano in uscita per chi proviene da Roma e quella di Cassino in entrata verso Napoli.