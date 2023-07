Il j'accuse lo ha lanciato il consigliere regionale del Pd Sara Battisti: «Negli ospedali della provincia di Frosinone mancano i medici. Un problema che continua a gravare pesantemente sulla Asl ciociara e a causare una carenza di servizi fondamentali per i cittadini. Dalla giunta Rocca nessuna spiegazione sulle azioni da porre in atto per scongiurare la chiusura di reparti».

A strettissimo giro è arrivata la risposta del presidente della commissione sanità, Alessia Savo.

«Sta diventando davvero imbarazzante dover rispondere continuamente agli attacchi della Battisti sulla sanità nel Lazio ed in particolare nella provincia di Frosinone. Forse l'esponente del Pd vuole sopravvivere sulle macerie in cui Zingaretti, D'Amato e compagni hanno ridotto la Asl di Frosinone? È aberrante! Continuare ad interrogare sulla carenza di personale nel'Asl, esaltando le politiche della precedente amministrazione di sinistra, è come voler dire che i medici sono improvvisamente scomparsi in quattro mesi, ovvero da quando governiamo noi. È ovvio che si tratta delle ormai solite mistificazioni!»

«La Giunta - prosegue Alessia Savo - ha invece prontamente ed esaurientemente risposto, smontando innanzitutto la perdurante accusa delle mancate autorizzazioni per le assunzioni, riportando numeri che testimoniano l'assoluta fluidità della Regione nel concederle laddove ricorrono i presupposti. Per quanto riguarda il reparto malattie infettive di Frosinone, il consigliere Battisti conosce molto bene la situazione e sa che in Asl ci sono infettivologi che sono stati impiegati sino a poco tempo fa in altri servizi per ragioni documentate. Nel mentre si sta procedendo al conferimento di nuovi incarichi. Per ciò che riguarda il Servizio Psichiatrico Diagnostica e Cura è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria dell'Asl Rm2 per reclutamento di nuovo personale».

«Sulla pediatria di Alatri da giorni si mobilita un comitato contro la chiusura dell'ospedale, senza che ci sia alcun atto che accenni a questa eventualità. Guarda caso, anche qui a guidare la protesta è il Consigliere Battisti. Peraltro - sottolinea Savo - la pediatria ad Alatri, nella rete ospedaliera approvata dai nostri predecessori non c'è, come del resto più volte ribadito dalla Asl di Frosinone; e adesso si vuole accusare il Presidente Rocca della chiusura? Roba da matti!»

«Fortunatamente certi tentativi di "distrazione di massa", non sortiranno alcun effetto su chi è intento a lavorare seriamente per un vero passo in avanti, per la salute dei nostri cittadini» conclude il suo intervento il presidente della commissione sanità Alessia Savo.