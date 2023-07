Fabrizio Pignalberi assolto per non aver commesso il fatto.

La Procura di Frosinone richiedeva la condanna ad 8 mesi, mentre la difesa dell'imputato Pignalberi, rappresentata dall'avvocato Mariano Giuliano, sostituito all'udienza del 12 luglio dall'avvocato Jessica Corsetti, l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

Chiusa l'istruttoria, il Giudice Onorario Daniela Possenti, in data 12 Luglio 2023 pronunciava sentenza di assoluzione nei confronti di Fabrizio Pignalberi per non aver commesso il fatto.

Pignalberi veniva accusato di truffa e falso dall'associazione volontaria radio soccorso di Serrone. Si legge nella sentenza emessa che i testi sentiti durante il processo rilasciavano dichiarazioni faraginose e a tratti contraddittorie. L'imputato nelle dichiarazioni spontanee faceva notare che il rappresentante della radio mobile di Serrone M.S., sentito come testimone della Procura avrebbe rilasciato delle dichiarazioni riguardanti un documento di responsabilità, diverse e difformi da quelle rese durante un altro procedimento penale.

Nel periodo compreso tra giugno 2018 e novembre 2018, secondo gli atti giunti alla Procura della Repubblica di Frosinone, su querela di parte e procedibile di ufficio, Fabrizio Pignalberi avrebbe secondo l'accusa, realizzato un documento falso, avvalendosi della sua professione.

Le prove presentate dall'imputato, le stesse dichiarazioni espresse dai querelanti e dai testimoni del Pm, le trascrizioni rilasciate dal rappresentante dell'associazione di volontariato in un altro procedimento penale, completamente diverse da quelle rese nel procedimento pendente dinanzi alla dott.ssa Possenti, hanno portato ad una diversa verità dei fatti. «Sono felice che anche questa vicenda si sia conclusa con la verità dei fatti, cioè con una assoluzione per non aver commesso il fatto - ha commentato Pignalberi - Ero sereno già da prima, perché sapevo di essere innocente. Ho sempre confidato nella giustizia».