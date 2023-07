Si dice che la terza volta è sempre quella buona e anche in questo caso il risultato è andato a buon fine. Come annunciato ieri è stato firmato il contratto per la gestione del chiosco bar all'interno del Parco Matusa.

Il servizio tanto atteso dalla cittadinanza e da tutti i frequentatori abituali del parco finalmente ha le ore contate. Il chiosco, infatti, potrebbe aprire già dalla prossima settimana. Anche se dipenderà tutto dai tempi che richiederà qualche lavoro di manutenzione, essendo chiuso ormai da oltre un anno.

Il contratto di locazione prevede una durata di dieci anni dalla data della stipula del contratto, con possibilità di rinnovo per un periodo di pari durata. L'assegnatario si impegna ad assumere, a propria totale cura, tutte le spese che riguardano la pulizia, la manutenzione ordinaria e delle aree concesse e a comunicare tempestivamente al Comune le eventuali problematiche e necessità di interventi di manutenzioni straordinaria.

Ricordiamo che la gara è stata vinta dalla società "Fabinnova" con sede in via Aldo Moro, che ha già iniziato ad adempiere ai diversi servizi che da oggi in poi dovrà svolgere regolarmente all'interno del parco, oltre alla gestione del chiosco. Stiamo parlando della pulizia dei locali, di quella dei bagni e dello svuotamento dei cestini. Ma anche per quanto riguarda l'apertura e la chiusura dell'area verde. Proprio su questo punto nei giorni scorsi era stata sollevata la polemica sul fatto di poter prolungare l'orario di chiusura anche nei giorni infrasettimanali.

Dal lunedì al giovedì infatti i cancelli chiudono alle 20. Non proprio in linea con le temperature roventi dell'ultimo periodo. Nel weekend, invece, gli orari sono un po' più elastici. Il sabato e la domenica è consentito passeggiare fino alle 24. E sarebbe l'ideale quindi, almeno per questi ultimi mesi, mantenere questo orario per tutti i restanti giorni della settimana.

O almeno raggiungere un compromesso. Anche per consentire al chiosco stesso di restare aperto il più possibile, vista l'apertura in corsa rispetto alla stagione estiva.