Centro estivo, ultime ore per procedere all'iscrizione.

«L'iniziativa è rivolta ai minori residenti a Ceprano, di età compresa tra i 6 e gli 11 anni compiuti - spiega il consigliere Dino Fortuna - Sono 40 i posti disponibili. Le attività si svolgeranno presso il centro sportivo "La Vignola" dal 24 luglio al 4 agosto, dalle 9 alle 17. I partecipanti saranno divisi in gruppi composti da 20 unità, che si alterneranno per ciascuna settimana. Il trasporto e il pranzo sono a carico delle famiglie. Le domande devono essere redatte sull'apposito modulo scaricabile dal sito Internet del comune di Ceprano o ritirato presso la sede comunale dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Sono le ultime ore per iscriversi - avverte Fortuna - aderite».

Alla domanda bisogna allegare la copia dell'attestazione Isee in corso di validità; in caso di invalidità del minore, la copia del verbale della L. 104/92 e la copia del documento di identità del richiedente. Successivamente alla data di scadenza del bando, qualora le domande risultassero superiori a 40, l'ufficio preposto provvederà a stilare la graduatoria in ordine crescente in base all'attestazione Isee. Dunque, un'opportunità per far trascorrere ai bambini giornate all'insegna del divertimento e della sana aggregazione.