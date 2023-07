Pugno duro dell'amministrazione Salera per ridare decoro urbano al centro cittadino. Da tempo, infatti, la questione igienica legata alla presenza di senza fissa dimora sotto ai portici di piazza Labriola faceva discutere e non poco i cittadini soprattutto per le ricadute sanitarie, con bisogni espletati dai clochard proprio in quelle zone. Ieri mattina, con l'esecuzione dell'ordinanza sindacale, si è proceduto alla rimozione dei giacigli provvisori dando ai senzatetto la possibilità di un posto dignitoso dove dormire. In realtà tentativi per convincerli ad accettare una nuova sistemazione c'erano già stati ma senza successo.

Con le segnalazioni anche dell'Ansmi. «Si è concluso così l'iter amministrativo necessario per situazioni delicate come questa. Ieri mattina abbiamo provveduto, con un'azione congiunta dell'ufficio ambiente e della polizia locale, a sgomberare l'area dei portici occupata da alcuni clochard» hanno spiegato gli assessori Pierluigi Pontone e Monica Capitanio. «In virtù dell'ordinanza 46/2022 - hanno aggiunto gli assessori all'ambiente e alla sicurezza – emessa a tutela del decoro e della sicurezza urbana, negli interessi della cittadinanza e degli stessi soggetti svantaggiati che pernottavano sotto i portici, abbiamo liberato l'area che verrà immediatamente sanificata e ripulita. Ai clochard è stata offerta a più riprese assistenza e una collocazione in una struttura, ma hanno sempre rifiutato ogni forma di aiuto».

«Anche questa volta il lavoro di squadra è stato determinante. Numerosi gli attori per risolvere la situazione igienico-sanitaria, che da mesi era minaccia nel centro di Cassino, per chi transitava sotto ai portici» ha aggiunto il presidente dell'Ansmi Edoardo Grossi. Che ha fatto un plauso all'azione sinergica dei due giovani assessori. «I servizi sociali hanno offerto ai senzatetto un posto dove dormire, che poi hanno rifiutato. Spero si trovi una sistemazione dignitosa per loro. La situazione igienico-sanitaria è stata risolta».