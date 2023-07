Abbandono selvaggio dei rifiuti, il fenomeno non si arresta. Scarti domestici che potrebbero essere depositati regolarmente con il servizio di raccolta differenziata porta a porta, vengono gettati ai margini delle strade.

Si tratta di vetro, carta, umido, tutti scarti che possono essere lasciati nei raccoglitori davanti a portoni o cancelli per essere tranquillamente ritirati dagli operatori, ma che inspiegabilmente vengono lasciati in prossimità delle strade, in genere periferiche, nascosti fra il verde o a vista.

Ovviamente il decoro è compromesso e, cosa più grave, inquinato l'ambiente. A segnalare l'indecoroso spettacolo spesso sono i cittadini rispettosi delle regole e dell'ambiente, i quali fortunatamente si meravigliano di fronte a simili abbandoni e non si rassegnano alla scarsa civiltà degli ignoti che abbandonano buste e scatole di immondizia nelle campagne cepranesi.

Un tempo il fenomeno si registrava alle porte dei boschi, poi sono state installate le telecamere di controllo e gli incivili hanno iniziato a gettare i rifiuti altrove, in aree non vigilate, sfuggendo a ogni controllo. Spesso il deposito viene effettuato con la complicità del buio, mentre i soliti incivili a volte lanciano direttamente le buste di rifiuti dalle auto. Questo accade lungo l'asse attrezzato, in via San Manno, in via Sant'Antonio e in altre strade site non solo dela periferia, ma anche a ridosso del centro. Gli incivili non temono di essere visti e agiscono rapidamente, provocando seri danni al patrimonio naturale.

Il fenomeno diventa ancor più grave quando vengono lasciati rifiuti speciali come inerti, amianto, pneumatici e ingombranti. La bonifica delle aree in questi casi diventa impegnativa anche a livello economico, con ulteriori danni. Fortunatamente, gli incivili rappresentano una minoranza che però compromette l'impegno dei tanti che rispettano l'ambiente e il territorio contribuendo a mantenere il paese pulito. Anche perchè un dovere dei cittadini è quello di difendere la natura, combattendo l'abbandono selvaggio dei rifiuti.