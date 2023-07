Un modello Scampia nel quartiere Cavoni. Smantellata dalla squadra mobile e dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, cocaina, hashish e marijuana. Guadagni fino a 50.000 euro al mese con punte di 2.000 euro al giorno nei fine settimana. Al centro dell'operazione uno stabile Ater di viale Parigi finito anche all'attenzione del Tg satirico "Striscia la notizia".

Il gip del tribunale di Roma Angela Gerardi ha disposto la custodia cautelare in carcere per Aurelio e Luigi Mandica, 42 e 41 anni, di Messina, ma residenti a Frosinone e il frusinate Lucio Coccia, 51. Arresti domiciliari, invece, per Eros e Christian Spartà, 26 e 22 anni, di Messina, ma domiciliati anch'essi a Frosinone, e i frusinati Mosè Fragapane, 48, Philippe Struglia, 55, Marco D'Itri, 58, e Sebastiano De Luca, 56, e Isuf Gjoka, 69, albanese.

Secondo il gip, «il sodalizio, sulla base degli elementi di prova acquisiti, è risultato indiscutibilmente capeggiato da Aurelio Mandica, coadiuvato dal fratello Luigi; in posizione subordinata operava Lucio Coccia, al quale venivano affidate mansioni organizzative e di gestione del turno pomeridiano/serale della piazza di spaccio e che dipendeva dalle decisioni assunte dai sovraordinati, per conto dei quali si rapportava la manovalanza, rappresentata dai pusher e dalle vedette». Nell'ordinanza si fa cenno al «meccanismo della partecipazione di più soggetti ad ogni turno di spaccio, in modo da coprire tutti i rischi derivanti dal possibile intervento delle forze dell'ordine; pertanto i pusher venivano sempre affiancati da "sentinelle" che vigilavano sul territorio per avvisare, tempestivamente».

Il gip delinea una gestione imprenditoriale dell'attività di spaccio, con «strategie, tutte finalizzate a salvaguardare la vita dell'associazione e il buon andamento dell'attività illecita ad essa collegata». Secondo le accuse, i turni per lo spaccio erano distribuiti su tutto l'arco della giornata, almeno fino a mezzanotte. Inoltre, «l'occultamento dello stupefacente durante lo spaccio al dettaglio, nonché l'approvvigionamento frazionato di stupefacente da parte degli spacciatori» aveva l'obiettivo di «evitare ripetuti sequestri e significative perdite economiche in caso di arresto». Emblematico della configurabilità del reato associativo, in base alla ricostruzione degli investigatori, lo svolgimento di riunioni periodiche, la ripartizione dei compiti, la disponibilità e l'uso di un laboratorio per la preparazione dello stupefacente e di una cassa comune.

Per acquistare lo stupefacente non era necessario prendere appuntamento: «i partecipi - evidenzia il gip - riuscivano a confondersi tra i condomini essendo in gran parte anch'essi abitanti nel medesimo immobile; gli indagati erano soliti spegnere i telefonini durante il lavoro nella piazza di spaccio». Infatti, nel corso di un'intercettazione gli investigatori captano un rimprovero: "Tu quando vieni qua devi spegnere il telefono! Te l'ho detto già duecento volte, la prossima volta te lo rompo in testa!".

Il 2 marzo 2021 le forze dell'ordine riescono a penetrare nello stabile di viale Parigi e a operare un arresto. Subito, il gruppo si riunisce per adottare le contromisure, tra le quali lo spostamento del punto di spaccio - secondo quanto ricostruito da carabinieri e polizia - in una zona più lontana rispetto alla strada di accesso e più sicura.

L'associazione, nel tempo, è stata capace di sopportare i colpi inferti da arresti e sequestri: «la capacità di resilienza dell'associazione ha sempre consentito alla stessa una immediata riorganizzazione dei turni anche attraverso nuove entrate al momento dell'arresto dei suoi membri che non ha mai ostacolato significativamente la prosecuzione dell'attività illecita, né l'ha mai destabilizzata».

Oggi, nel tribunale di Roma, sono previsti gli interrogatori alla presenza degli avvocati Luigi Tozzi, Marco Maietta, Marilena Colagiacomo, Giuseppe Bonavita, Paola Pagliarella, Gian Pio Papa, Giuseppe Cosimato. Il questore Domenico Condello commenta: «La sinergia tra polizia e carabinieri sin dal primo momento ha dato grossi risultati. È un segnale alla comunità che le intenzioni delle forze di polizia sono di frenare la diffusione della droga in provincia». Il colonnello dei carabinieri Alfonso Pannone aggiunge: «Sono stati impiegati decine di uomini, un elicottero e unità cinofile. Quando si lavora in gruppo i risultati vengono e portano benessere alla cittadinanza».

Sui dettagli dell'operazione il comandante della squadra mobile Flavio Genovesi dice: «L'operazione inizia a novembre 2020. Da lì abbiamo capito l'importanza di intervenire su un territorio nuovo come viale Parigi». Dopo arresti e denaro sequestrato il salto di qualità dell'inchiesta: «Si tratta di un gruppo gestito a livello familiare da due fratelli e il cognato. Si differenzia dalle altre piazze di spaccio perché non ha mai avuto propensione ad allargarsi». Eppure faceva concorrenza alle altre organizzazioni del territorio. «C'è un modello Scampia con figure apicali, poi gli spacciatori e le vedette che tenevano lontane le forze dell'ordine - evidenzia Genovesi - Lavorando separatamente non saremmo riusciti a raggiungere tale risultato. Abbiamo scoperto anche un laboratorio affidato a due giovani provenienti dalla Sicilia. Le indagini sono state chiuse a febbraio del 2022 ma continuavamo a monitorare come dimostra il ritrovamento di un ingente quantitativo di denaro».

Il tenente dei carabinieri Massimo Petrosino rileva: «Era un'organizzazione di tipo militare. Fondamentale è stato il sequestro all'inizio dell'attività di circa 75.000 euro in contanti che ci ha fatto capire l'importanza dell'operazione. Poi i soggetti si sono in parte spostati ma siamo riusciti a bloccare l'acquisto di due chili di cocaina da un gruppo di albanesi». Quello degli albanesi era uno dei canali di approvvigionamento.