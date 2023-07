Negli ospedali della provincia di Frosinone mancano i medici. Un problema che continua a gravare pesantemente sulla Asl ciociara e a causare una carenza di servizi fondamentali per i cittadini. Una questione che la consigliera e presidente della commissione speciale Piani di zona Sara Battisti ha voluto portare all'attenzione del presidente e della giunta regionale del Lazio, attraverso un'interrogazione. «Ho chiesto quali iniziative la giunta intenda intraprendere nel breve, medio e lungo periodo – spiega – per supportare la sanità in provincia di Frosinone, fronteggiare la carenza di personale e dare continuità ai servizi, con particolare riferimento alla volontà o meno di utilizzare tutte le graduatorie attive nella regione, soprattutto quelle di Roma, e di fare accordi con gli atenei».

Tale carenza, negli ultimi mesi, ha prodotto conseguenze diverse e rilevanti, vedendo costretta l'Azienda sanitaria a ripensare gli assetti dei servizi e, nelle situazioni peggiori, a chiudere i reparti. È il caso del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura dello Spaziani di Frosinone, che resterà chiuso almeno fino a settembre, del reparto di malattie infettive, che, rischiando la stessa sorte, è stato riorganizzato, e di quello di pediatria del San Benedetto di Alatri, che da aprile è attivo a mezzo servizio.

A rispondere alle questioni poste da Battisti l'assessore regionale ai servizi sociali Massimiliano Maselli, «Quella dell'assessore Maselli – commenta Sara Battisti – delegato dal presidente Rocca a rispondere, è stata una risposta poco puntuale, aggravata dall'aver definito il nostro territorio poco attrattivo per il personale medico, visto l'esito negativo delle procedure di reclutamento espletate dalla Asl di Frosinone. Definire una Asl poco attrattiva – chiosa – non è di certo un buon auspicio per la risoluzione delle problematiche future». La consigliera del Pd sottolinea, poi, come l'assenza in aula del presidente Francesco Rocca non sia di poco conto, considerando soprattutto la sua delega alla sanità e «nonostante – rimarca Battisti – abbia fatto di questo tema il suo personale cavallo di battaglia sia in campagna elettorale sia nell'ambito dell'azione amministrativa».

Battisti, inoltre, aggiunge: «L'assessore ha portato all'attenzione dell'aula la delibera di giunta regionale con la quale è stato recepito l'accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione, per l'avviamento delle procedure di assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi inseriti nelle graduatorie di pubblico concorso espletati in Regione Lazio. Tali accordi con gli Atenei – spiega – dovranno essere sottoscritti dal direttore regionale della Direzione salute e integrazione sociosanitaria. E ne monitoreremo lo stato di avanzamento in virtù del fatto che non è stato chiarito se riguarderanno anche la nostra Asl. Nessuna risposta, quindi, sulle azioni per scongiurare la chiusura di alcuni reparti – conclude – Evidentemente lo studio sulla mobilità delle province verso Roma per le cure assorbe completamente tutte le energie della giunta Rocca che, ancora una volta, dimostra di non avere risposte per fronteggiare le emergenze dei territori».