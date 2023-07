Il "Tomei" rinverdito in vista dell'inizio del campionato di serie D conquistato a suon di vittorie dal Sora Calcio. Presto, infatti, partiranno i lavori per rifare il manto erboso dello stadio, lavori durante i quali la squadra dovrà allenarsi fuori città. Il sindaco Luca Di Stefano, grande appassionato di calcio, ha garantito che il campo sportivo avrà un manto erboso in perfette condizioni di manutenzione entro la prima settimana di agosto.

«A conclusione di un'annata calcistica davvero stupenda, anche gli impianti sportivi che ospiteranno la prossima stagione agonistica del Sora Calcio subiranno un restyling - ha detto il primo cittadino - L'amministrazione comunale ha incaricato una ditta di procedere al ripristino del manto di erba sintetica in modo di avere un fondo impeccabile per la prossima stagione. I lavori di manutenzione straordinaria della struttura riguarderanno il ripristino dell'impianto di irrigazione, la sistemazione del fondo con palline di poliuretano e la pulizia dell'impianto di drenaggio».

Un intervento che è stato salutato favorevolmente dalla società bianconera e dai tifosi. «La manutenzione straordinaria del "Tomei" rientra nella particolare attenzione che stiamo dedicando alla sistemazione delle strutture di proprietà comunale - ha sottolineato Di Stefano - Dopo un'annata straordinaria del Sora Calcio, con la promozione anticipata, con i brillanti risultati sportivi conseguiti, ci sembrava opportuno sistemare le strutture sportive cominciando proprio dal campo di gioco. I lavori interesseranno un'area di circa 2.700 metri quadrati, un primo passo per riportare le infrastrutture sportive della nostra città ad un livello di funzionalità ottimale».

Con la sistemazione del terreno di gioco, però, non saranno risolti tutti i problemi dello stadio sorano. Sarà infatti necessario preventivare altri interventi per eliminare una volta per tutte il problema del parcheggio del "Tomei" che puntualmente, ogni volta che piove in abbondanza, finisce completamente sott'acqua.