Fulmine a ciel sereno in consiglio comunale a Cassino. In apertura dei lavori, poco fa, il consigliere comunale di opposizione Giuseppe Golini Petrarcone ha comunicato all'aula le sue dimissioni, protocollate a partire da domani. La natura è più politica che giudiziaria. Lo fa dopo trent'anni di attività politica.

Petrarcone, infatti, è rimasto coinvolto nell'inchiesta "SismaBonus", partita due mesi fa e che ha chiamato in causa altri esponenti dell'assise civica, tra cui l'ex consigliere Salvatore Fontana.

"Dimettermi subito dopo le conclusioni delle indagini - ha detto Petrarcone - sarebbe passato come un'ammissione di colpa". Ha aggiunto: "Lascio questo scranno con poca nastalgia e pochi rimpianti". Poi, rivolgendosi al sindaco Enzo Salera, ha detto: "Ricordo quel consiglio comunale del 22 dicembre del 2020, durante il quale lei ci ha definiti "feccia". Dovresti fare ammenda per ciò che hai detto".

La replica di Salera: "Apprendo con rammarico di questa decisione, caro Peppino. Il tuo contributo in quest'aula, a parte tutto, è stato apprezzato. Non mi sento di tirare in ballo vicende giudiziarie, per trarre le conclusioni aspetto il terzo grado di giudizio".

A prendere il posto di Petrarcone in sala Di Biasio sarà Armando Russo.