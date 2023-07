L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio, quando, sul treno interregionale Roma Termini-Benevento d'improvviso a una giovane in dolce attesa si sono rotte le acque. Immediato l'intervento del capotreno, che ha allertato la stazione della città martire per coordinare in soccorsi. Quando il treno è giunto a Cassino, ad attenderlo c'erano i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Ferroviaria. La donna è stata così trasferita d'urgenza al nosocomio cassinate dove ha partorito.